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Urnieta (Gipuzcoa), localidad de montañero fallecido en Francia, consternada por el suceso

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San Sebastián, 5 jul (EFE).- La población guipuzcoana de Urnieta, de la que era natural el montañero de 24 años fallecido el sábado en Francia, se encuentra consternada por este trágico accidente, ocurrido en el Pic du Midi D’Ossau, en el departamento de Pirineos Atlánticos.

El Ayuntamiento de la localidad ha hecho publico este domingo un comunicado en su página de internet en el que ha mostrado su "tristeza y dolor" por la muerte de este joven, muy conocido en el pueblo e integrante del equipo de balonmano de la localidad, del que era jugador y entrenador.

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Según detalla la nota del consistorio, el joven estaba realizando una excursión de senderismo "cuando tuvo un fatal accidente durante el descenso" del citado pico junto a un grupo de amigos.

"El Ayuntamiento de Urnieta -añade la nota- muestra su profunda tristeza y dolor ante este fatídico suceso y transmite su más profundo pesar a los familiares y amigos" del fallecido.

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"Al mismo tiempo les muestra su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles y pone a su disposición la ayuda que necesiten", concluye el texto.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Jorge Segurado, ha precisado, en declaraciones a EFE, que el accidente se produjo durante un rápel en el que ocurrió "algún problema" y el joven se precipitó por un desnivel de unos veinte metros de altura.

Segurado ha explicado que las personas que acompañaban al accidentado en aquel momento "están sobrepasadas por el tema y muy afectadas".

Ha precisado que la Gendarmería francesa ha abierto una investigación y que hasta que las pesquisas no "avancen más" no se decidirá cómo repatriar el cuerpo en coordinación con la familia.

"Nosotros, evidentemente, nos ponemos al servicio de la familia para intentar ayudar en todo lo que podamos", ha indicado el alcalde, quien ha recordado que Urnieta es un pueblo pequeño en el que todos los vecinos se conocen y están muy afectados, porque además el fallecido es muy conocido y su muerte "es un golpe muy fuerte".

El primer edil ha lamentado "esta tragedia", ha trasladado el pésame del consistorio a la familia y a los amigos de la víctima y ha puesto a su disposición "todos los recursos del Ayuntamiento para intentar sobrellevar de la mejor manera el tema". EFE

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