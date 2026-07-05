PP activa en julio Comisión de investigación sobre Red Ferroviaria con dos comparecencias

Madrid, 5 jul (EFE).- El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha anunciado este domingo que activa la Comisión de Investigación sobre la Red Ferroviaria en España en este mes de julio y que lo hará con dos nuevas comparecencias.

En concreto, el próximo 8 de julio comparecerá el presidente de la Comisión del Ferrocarril del Consejo de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, Salvador Galve Martín; y el 15 de julio, la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena Rodríguez.

PUBLICIDAD

El PP ha explicado que, con la habilitación del mes de julio para las sesiones de la Comisión de Investigación -el periodo ordinario finaliza en junio-, ambos comparecientes "pueden aportar mucho desde sus diferentes primas, el del experto externo y, por otro lado, el de la máxima responsable de la seguridad ferroviaria en nuestro país".

En un comunicado, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que no se olvidan de "la tragedia de Adamuz (accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas) y del caos en el que el ministro Óscar Puente ha sumido a la red ferroviaria"; y ha advertido de que seguirán "buscando respuestas y que el Gobierno asuma sus responsabilidades". EFE

PUBLICIDAD