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Orio retoma el mando en Zierbena y evita la campanada de Getaria

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Bilbao, 5 jul (EFE).- La tripulación guipuzcoana de Orio, líder y gran favorita de la Liga Eusko Label de traineras, ha ganado la XLIII Bandera Petronor disputada en Zierbena y ha retomado su dominio tras ceder el sábado en Bilbao frente a Bermeo evitando además la campanada que estuvo cerca de protagonizar Getaria.

La 'Esperantza', vencedora de la segunda tanda, se quedó a solo cinco segundos de la 'San Nikolas', que tuvo que exprimirse en el último largo para conseguir la segunda bandera de la temporada y afianzar su liderato en la primera división del remo en banco fijo.

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Orio fue proa de regata de la tanda de honor prácticamente desde a primera palada con Bermeo, ganadora el sábado de la contrarreloj de Bilbao, a su estela. Un pulso que la 'Bou Bizkaia' mantuvo hasta ese largo final en el que los 'aguiluchos' tuvieron que apretar para conseguir el mejor tiempo.

Bermeo, al final, solo pudo ser tercera en la general después de Getaria mientras que los otros dos botes teóricamente más fuertes, los anfitriones de Zierbena y Donostiarra, decepcionaron al acabar quintos y novenos, respectivamente.

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En la parte baja fue un buen día para Santurtzi y Chapela, que toman aire en la pelea por la permanencia, y una jornada complicada tanto para Lekittarra, que cae a la penúltima posición de la general, y el colista Ares, descolgado a siete puntos de la permanencia con solo tres pruebas disputadas.

La próxima regata de la Liga Eusko Label será la XIV Bandera CaixaBank que se disputará el próximo sábado (18.20 horas) en la localidad cántabra de Castro Urdiales con Getaria estrenándose en la tanda de honor junto a Zierbena, Bermeo y Orio.

Clasificación de la XLIII Bandera Petronor:

.1. Orio 20.08:38

.2. Getaria 20.13:86

.3. Bermeo 20.21:40

.4. Hondarribia 20.24:94

.5. Zierbena 20.26:94

.6. Santurtzi 20.27:04

.7. Chapela 20.35:10

.8. San Juan 20.37:22

.9. Donostiarra 20.38:22

10. Lekittarra 20.42:00

11. Ondarroa 20.49:32

12. Ares 21.08:56

Clasificación de la Liga Eusko Label:

.1. Orio 35 puntos

.2. Bermeo 31

.3. Zierbena 29

.4. Getaria 27

.5. Donostiarra 23

.6. Hondarribia 22

.7. San Juan 16

.8. Ondarroa 14

.9. Santurtzi 12

10. Chapela 11

11. Lekittarra 10

12. Ares 4. EFE

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