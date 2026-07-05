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Muchova propicia una nueva campeona en Wimbledon

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Redacción deportes 5 jul (EFE).- El triunfo de la checa Karolina Muchova ante su compatriota Barbora Krejcikova por 7-5, 5-7 y 6-3, ha provocado que el próximo sábado, en el All England Club, sea coronada una nueva campeona.

Krejcikova era la única excampeona que permanecía en el cuadro femenino, cuando ganó hace dos años, y cayó en los octavos de final. Muchova, que ha alcanzado las semifinales en todos los Grand Slam menos en Wimbledon, dejó huérfano de vencedoras la competición.

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"Creo que esos años jugué muy bien, por eso llegué a cuartos de final", declaró a los medios tras la victoria. "La hierba es muy particular. Creo que fue una gran decisión que jugara dos torneos antes de Wimbledon para tener más partidos y sentirme mejor en la hierba. Cada partido te aporta algo. Nunca lo consigues en un entrenamiento. Este año dijimos: 'Vamos a jugar partidos y a ganar confianza en la competición'. Creo que fue una gran decisión", dijo Muchova.

El pasado año en tercera ronda cayeron la kazaja Elena Rybakina y Krejcikova que fue campeona en el 2024. Fue la polaca Iga Swiatek la que por primera vez en su carrera logró triunfar en el All England Club. Un año después, este domingo, Krejcikova cayó, en octavos. Y la situación se repetirá también esta temporada.

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A lo largo de este 2026, ni Serena Williams, siete veces campeona, ni Rybakina, vencedora en el 2022, ni Marketa Vondrousova, en el 2023 y suspendida por dopaje, ni Swiatek, eliminada el sábado, podrán reeditar este éxito. De las supervivientes, solo la italiana Jasmine Paolini llegó a disputar la final que perdió contra Krejcikova. El trono del cuadro femenino está vacante. EFE

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