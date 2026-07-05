Los desalojados por el incendio de Soneja (Castellón) son 500 personas de Azuébar

Castellón, 5 jul (EFE).- Los vecinos de Azuébar (Castellón) que han tenido que ser desalojados por el avance del fuego y la intensa humareda del incendio forestal declarado este domingo en el municipio vecino de Soneja son unas 500 personas, que bien han regresado a sus primeras residencias o bien han sido trasladadas al centro cultural de Soneja.

Así lo ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el Puesto de Mando, tras recordar que el incendio se ha declarado entre las 13.30 y las 14.00 horas en el corral de Amorós de Soneja y se ha trasladado a Azuébar, donde se ha evacuado a 500 personas.

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"Es un municipio turístico y muchas personas han vuelto a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja donde les estamos dando avituallamiento y seguramente se queden esta noche", ha indicado.

Valderrama ha detallado que actualmente trabajan en las tareas de extinción todas las administraciones, la Generalitat, la Diputación y la Administración General del Estado, con más de 200 efectivos y más de 15 medios aéreos intentando sofocar todos los flancos.

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"Tenemos que aprovechar las ventanas de cuando sople menos el viento y aumente la humedad, pero estamos padeciendo unas olas de calor importantes en España y la Comunitat Valenciana, que se van a acrecentar la semana que viene y no podemos bajar la guardia", ha sostenido.

Ha detallado que trabaja la UME, los bomberos forestales de la Generalitat, los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, la Unidad de Prevención Técnica de la Generalitat, agentes medioambientales, servicios sanitarios, la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil, que ha llevado a cabo el desalojo de Azuébar.

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A preguntas de los periodistas ha indicado que el fuego no ha entrado en el Parque Natural de la Sierra de Espadán y se están haciendo "todos los esfuerzos posibles para que no entre", al mismo tiempo que ha destacado que es prematuro hablar de hectáreas afectadas.

Valderrama ha apuntado que no les consta que se haya podido quemar alguna casa diseminada de la zona, pero que "es pronto" para dar datos. EFE

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