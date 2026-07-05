Los bomberos descartan controlar hoy el incendio de La Bisbal, con un perímetro de 40 km

Barcelona, 5 jul (EFE).- Los bomberos descartan que puedan controlar este domingo el incendio desatado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), que tiene un perímetro de cuarenta kilómetros, y en el que han conseguido hasta el momento consolidar su estabilización en un setenta por ciento.

Eduard Martínez, jefe de operaciones de los Bombers de la Generalitat, ha explicado en una comparecencia ante los medios que será prácticamente imposible dar hoy por controlado el incendio, que lleva quemadas unas 2.200 hectáreas.

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"Hoy no estará controlado, por descontado. Hay mucho trabajo en intentar que no haya nuevos focos", ha reiterado Martínez, quien ha subrayado la magnitud del incendio, con un perímetro de cuarenta kilómetros. EFE

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