Llegan a 35 los españoles muertos en el terremoto de Venezuela, con 140 desaparecidos

Madrid, 5 jul (EFE).- El número de españoles muertos en el terremoto de Venezuela llega ya a 35 fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, según ha informado este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las personas localizadas bajo los escombros centran los esfuerzos de los equipos de rescate en estos momentos, señala también Exteriores, que actualiza así los datos tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.954 fallecidos y a 16.592 heridos.

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Las misma fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas, y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Hasta ahora la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas. Por su parte, el Consulado ha atendido hasta 1604 llamadas, explica Exteriores. EFE

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