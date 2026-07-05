Leslie Romero y Carla Martínez rozan el podio en el relevo de escalada de velocidad

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Las españolas Leslie Romero y Carla Martínez rozaron el podio este domingo en la prueba de relevo femenino de la Copa del Mundo celebrada en Cracovia (Polonia), pero fue la pareja indonesia la que se llevó la victoria en el duelo por el bronce.

Romero y Martínez hicieron un crono de 13.52, mientras que Desak Made Rita Kusuma Dewi, ganadora de la prueba individual, y Rajiah Sallsabillah completaron en 13.14 sus subidas al muro de quince metros.

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El primer tramo lo hizo Romero, con 6.26, por detrás de Made Rita (6.07), y le tomó el testigo Martínez (6.46), cuyo duelo con Sallsabillah estuvo más reñido (6.41).

La pareja española se impuso a la alemana en octavos con 13.45 y en cuartos, a la italiana, con un tiempo de 14.43.

En la semifinal, las españolas no pudieron con las hermanas gemelas polacas Aleksandra y Natalia Kalucka, quienes se colgaron la medalla de plata al perder en la final con las chinas Yafei Zhou y Lijuan Deng.

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En categoría masculina, el dúo español formado por Erik Noya y Miguel Gómez no pasó de octavos al caer ante los ucranianos Yaroslav Tkach y Hryhorii Ilchyshyn, quienes se llevaron el bronce en el torneo.

El oro fue para los chinos Jianguo Long y Shouhong Chu, que impidieron el doblete del estadounidense Sam Watson, ganador de la prueba individual, quien se llevó la plata junto a su compañero Zach Hammer. EFE

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