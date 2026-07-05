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Le piden 16 años de cárcel tras intentar matar a dos hombres en Pinos Puente (Granada)

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Granada, 5 jul (EFE).- La Fiscalía de Granada ha pedido una condena de 16 años de cárcel para un acusado de intentar matar a dos hombres a puñaladas y a tiros respectivamente en la localidad granadina de Pinos Puente, en una causa en la que su hermano se enfrenta a cuatro años de prisión como presunto cómplice.

Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a abril de 2022, cuando el procesado se encontraba en la entrada del pueblo en una rotonda cuando, tras una discusión verbal, se dirigió hacia la víctima, que se encontraba dentro de su vehículo.

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Con la intención de "acabar con su vida" sacó una navaja de muelles que portaba en el bolsillo de la chaqueta e intentó, a través de la ventana, clavarle la navaja en la cara, al tiempo que supuestamente le decía que lo iba a matar, llegando a clavarle el arma en el muslo y huyendo del lugar.

Posteriormente, cuando el acusado se encontraba en su domicilio junto a su hermano, también encausado, ambos salieron ante la llegada de otro hombre que circulaba en el coche y efectuó varios disparos antes de introducir la mano por la ventanilla, volviendo a detonar el arma de fuego con la intención de acabar con la vida del ocupante, que sufrió heridas en el muslo.

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Por todos estos hechos, la Fiscalía considera al principal acusado como presunto autor de dos delitos en grado de tentativa, mientras que su hermano es acusado como cómplice de uno de ellos.

Por ello, pide imponer la pena de 16 años de cárcel, ocho por cada intento de homicidio; y la prohibición de acercarse a cada víctima a menos de 20 metros durante 10 años y una indemnización total de 31.100 euros por las lesiones y las secuelas.

Para su hermano pide la pena de cuatro años de inhabilitación y la prohibición de acercarse a la segunda víctima durante cinco años.

El juicio por estos hechos se desarrollará los próximos 7 y 8 de julio en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. EFE

lfr/pst/ram

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