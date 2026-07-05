La Guardia Civil rescata en helicóptero a un parapentista herido en Pegalajar (Jaén)

Jaén, 5 jul (EFE).- La Guardia Civil ha rescatado en helicóptero a un parapentista, de 37 años, herido tras sufrir un accidente mientras participaba en una prueba del Campeonato de Andalucía de Parapente celebrada en las proximidades de la localidad de Pegalajar (Jaén).

El deportista tuvo que activar el paracaídas de emergencia tras plegarse la campana de su parapente, lo que le obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en una ladera de Fuentemayor, en la Sierra Mágina, una zona de gran pendiente y muy difícil acceso.

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Como consecuencia del impacto, sufrió una lesión en la pierna izquierda, compatible con una posible fractura, que le impedía desplazarse por sus propios medios.

Tras recibirse el aviso, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén activó un dispositivo de rescate compuesto por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con base en Granada.

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Una vez localizado, el helicóptero efectuó una maniobra que permitió el desembarco de los especialistas del GREIM en una zona próxima.

Los agentes accedieron hasta la víctima destrepando por la ladera, inmovilizaron la extremidad lesionada y la trasladaron hasta el punto de extracción.

Posteriormente, el helicóptero embarcó al herido junto a los especialistas y lo evacuó al Hospital Traumatológico de Granada. EFE

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