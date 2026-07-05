Juan Sebastián refuerza el lado derecho del FC Andorra y acompañara a Carrique

Andorra La Vella, 5 jul (EFE).- El defensa Juan Sebastián, de 24 años y procedente del Real Zaragoza , reforzará el lateral derecho del FC Andorra, donde acompañara a Thomas Carrique.

El jugador, nacido en Zaragoza, ha firmado hasta el 30 de junio del 2028 y una temporada más opcional.

El lateral derecho aragonés surgió de las categorías de base del Stadium Casablanca y de allí llegó al Real Zaragoza dónde debutó en el primer equipo de la mano de Víctor Fernández en la última jornada de liga que el equipo maño disputó contra el Albacete Balompié en el Estadio de La Romareda en la temporada 2020-21.

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Entró en el terreno de juego sustituyendo a Víctor Mollejo. Después salió cedido a la AD Alcorcón de la Primera RFEF dónde disputó 26 partidos de liga repartiendo cuatro asistencias.

En enero de 2025 fue intervenido del menisco y en el mes de febrero del mismo año regresó a los campos de juego. Cuando finalizó la temporada retornó al Real Zaragoza para ponerse a las órdenes de Gabi Fernández.

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De hecho renovó contrato hasta el 30 de junio del 2027, pero con el descenso de los zaragozanos a Primera RFEF llegó a un acuerdo con el club para buscar un equipo de una categoría superior. Con el primer equipo jugó un total de 24 partidos con 1.343 minutos en la competición doméstica y dos partidos de Copa del Rey.

Este es el quinto fichaje del FC Andorra después de la llegada del medio Hugo Solozábal (Getafe B), del delantero Moró Sidibé (Atlètic Lleida), del lateral izquierdo Andoni López (Ponferradina) y del extremo izquierdo andorrano Áron Rodrigo (Huesca B). EFE

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