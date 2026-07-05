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Jean Montero: “Me marcho con el corazón lleno de gratitud”

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Valencia, 5 jul (EFE).- El jugador exterior dominicano Jean Montero se despidió del Valencia Basket y de su afición a través de un mensaje en su perfil de Instagram con palabras de agradecimiento después de que este domingo se conociera su salida del club ‘taronja’.

“Gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y, sobre todo, a la afición, por hacerme sentir en casa desde el primer día. Su apoyo ha sido una motivación constante para dar siempre lo mejor de mí. Me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí ocupará un lugar muy especial en mi vida”, destacó Montero.

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El escolta definió su etapa como ‘taronja’ como algo que recordará “con mucho cariño” y se dirigió directamente a la entidad valenciana. “Quiero agradecer al Valencia Basket por la confianza, el apoyo y la oportunidad de crecer tanto como jugador como persona. Han sido años de aprendizaje, grandes desafíos, momentos inolvidables y personas que siempre formarán parte de mi camino”, señaló.

También habló de “ilusión, compromiso y ganas de seguir creciendo” en relación a su futuro y cerró su despedida con otro mensaje de agradecimiento: “Las etapas terminan, pero los recuerdos, las personas y el cariño permanecen para siempre. Gracias por todo, Amunt Valencia”.

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Montero, que estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos griego, también publicó un mensaje en su perfil personal en X (antes Twitter): “Eternamente agradecido por todo”. EFE

cma/cta/jl

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