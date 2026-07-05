Jaime Santos gana a Liêm y vuelve a reinar en "su" Magistral

León, 5 jul (EFE).- El vitoriano de nacimiento, leonés de adopción, Jaime Santos Latasa, volvió a reinar en el Magistral Ciudad de León después de imponerse con contundencia al vietnamita Lê Quang Liem por 3,5 a 0,5 y arrebatarle el título que conquistó en 2025, precisamente tras derrotarlo en semifinales.

Santos Latasa, que celebraba su trigésimo cumpleaños el pasado viernes derrotando al jovencísimo -12 años- argentino Faustino Oro, el segundo Gran Maestro (GM) más precoz de la historia del ajedrez, sumó su segundo torneo Magistral después del logrado en 2023 ante el israelí, de origen bielorruso, Boris Gelfand.

PUBLICIDAD

La primera partida, marcada por la emoción, se jugó una posición 'Indo-Benoni', con los colores cambiados, apertura que se utiliza habitualmente en las partidas rápidas pero Jaime Santos demostró estar muy preparado con piezas negras y, cuando parecía que podía hacerse con la ventaja, cometió un error que le hubiera podido costar la partida pero su rival no acertó y, tras complicarse las jugadas, el jugador local logró tomar la delantera.

En la segunda, con apertura española en la variante berlinesa muy sólida, ninguno de los dos jugadores pudo desequilibrar y muy pronto se veían venir las tablas, Santos sin querer arriesgar como tampoco el vietnamita quiso complicar más su situación con negras.

PUBLICIDAD

Tras el descanso y con la final encarrilada a su favor, el discípulo de Marcelino Sión, que fuera campeón de Europa de partidas rápidas en 2022, siguió de manera implacable su estrategia y, como en el arranque, con piezas negras, que se jugó con un sistema Londres, cerrado en la apertura de peón-dama muy sólido para las blancas, pero Santos, muy bien preparado y, cuando se complicó la partida, supo quedarse con la ventaja para dejar la final resuelta.

La última partida, ya intrascendente para la suerte del duelo dada la diferencia a favor de Jaime Santos (2,5 a 0,5), pero lejos de ser de transición Liêm quería despedirse, al menos, con un triunfo en la final, cosa que le impidió un contundente rival, que aprovechó los riesgos asumidos y se mostró implacable para ajusticiar al asiático. EFE

PUBLICIDAD

fps/orv/sab

(Foto)