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Gabriel Martinelli, novedad en el once de Brasil

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East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, es la gran novedad del once de la selección brasileña que se enfrentará este domingo a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Martinelli ha sido el elegido por el seleccionador Carlo Ancelotti para suplir al mediapunta Lucas Paquetá, quien se lesionó en la región posterior del muslo derecho durante el partido de dieciseisavos de final contra Japón.

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De esta forma, la Canarinha saldrá hoy con un once formado por Alisson, en portería; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Douglas Santos, en defensa; Gabriel Martinelli, Casemiro y Bruno Guimarães, en el medio; y Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, en punta.

Brasil y Noruega sufrieron a partes iguales en los dieciseisavos de final.

Brasil remontó 2-1 ante Japón en el último minuto gracias a un gol precisamente de Martinelli saliendo desde el banquillo, mientras que Noruega se impuso por el mismo resultado a Costa de Marfil con un tanto de Erling Haaland en la recta final.

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Este partido de octavos de final empezará a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

El vencedor se medirá en cuartos de final a México o Inglaterra, que también juegan este domingo. EFE

(foto)

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