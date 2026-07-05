Extinguido el incendio de Cabezarrubias (Ciudad Real) que cortó la carretera CR-5021

Toledo, 5 jul (EFE).- El incendio declarado este domingo en Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), que fue declarado de nivel 1 por el corte de la carretera CR-5021 y por la afección del humo a la población de la localidad ciudadrealeña, ya está extinguido.
Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego ha sido extinguido tras la intervención de trece medios, tres de ellos aéreos, y 62 personas.
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El fuego se ha detectado a las 13:20 horas de este sábado, ha quedado controlado a las 17:00 horas y finalmente extinguido a las 18:20 horas. EFE
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