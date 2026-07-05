El Valencia arrancará este lunes el trabajo sobre el césped con De Haas como novedad

Paterna (Valencia), 5 jul (EFE).- El Valencia comenzará este lunes el trabajo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna después de pasar las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo durante jueves, viernes y sábado.

El técnico, Carlos Corberán, podrá contar en la primera semana de entrenamientos en campo del equipo con el central neerlandés Justin de Haas y está a la espera de la incorporación de Guido Rodríguez, que seguirá ligado al Valencia hasta 2028 y contará con un año adicional en su nuevo contrato después de llegar al club en el mercado invernal.

PUBLICIDAD

Mientras, en la semana podrían anunciarse los fichajes del centrocampista de Mali Aliou Dieng y del atacante japonés Ryunosuke Sato. El Valencia se entrenará en Paterna del 6 al 12 de julio y al día siguiente el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo una primera concentración, durante la que disputará su primer test del verano.

El Valencia jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George’s Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby Country, Stoke City y Newcastle. EFE

PUBLICIDAD

plm/cta/cmm