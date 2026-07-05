El Servigroup Benidorm ficha al internacional canadiense John Obi

Benidorm (Alicante), 5 jul (EFE).- El Servigroup Benidorm ha fichado al opuesto internacional canadiense John Obi, de 21 años, para reforzar su plantilla con vistas a la temporada 2026-2027 en la Superliga Masculina, según informó este domingo el club.

El jugador llega procedente del Baden Volleys SSC Karlsruhe, de la Bundesliga alemana, después de completar su primera temporada en el voleibol europeo.

Antes de su etapa en Alemania, Obi desarrolló su carrera en la Trinity Western University de Canadá, donde completó su formación antes de dar el salto al voleibol profesional.

PUBLICIDAD

En la última campaña, el nuevo jugador del conjunto benidormense anotó 364 puntos con el Karlsruhe, repartidos en 317 remates, 31 bloqueos y 16 saques directos, unos registros que le situaron entre las referencias ofensivas de su equipo.

Con 1,96 metros de altura, el internacional canadiense se convierte en uno de los refuerzos del equipo que entrena Matías Guidolin para afrontar la segunda temporada consecutiva del club en la Superliga Masculina. EFE

PUBLICIDAD

pvb/cta/cmm