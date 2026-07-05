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El PP reclama al Gobierno "una posición clara, común y coherente" ante la próxima cumbre de la OTAN en Ankara

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El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno "una voz única" y una posición "clara, común y coherente" evitando las "discrepancias entre los partidos que forman el Ejecutivo" ante la próxima cumbre de la OTAN en Ankara que tendrá lugar los días 7 y 8 de julio.

Así, el partido ha pedido que el objetivo del Ejecutivo sea que tenga como objetivo "mandar un mensaje firme sobre el compromiso de España con la seguridad euroatlántica", como ha expresado este domingo en un comunicado.

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"Esta petición de unidad ante la próxima cumbre de la OTAN viene después de los distintos desacuerdos públicos dentro del propio Gobierno, en el que incluso uno de los dos socios aboga directamente por sacar a España de la OTAN. Además, de que en la última cumbre celebrada en La Haya, Sánchez firmase su compromiso de gastar el 5% del PIB en Seguridad y Defensa para, acto seguido, decir públicamente que no lo iba a cumplir", ha defendido la formación.

En la iniciativa, el PP pide que España ejerza un "papel activo" en la definición de la agenda aliada y "defienda con firmeza" que el flanco sur se convierta en una "prioridad estratégica efectiva de la OTAN", poniendo atención especialmente en el Mediterráneo, el Sahel, el Magreb y Oriente Próximo "por su impacto directo sobre la seguridad nacional de España".

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Los 'populares' han defendido que el refuerzo en la defensa del flanco oriental por la amenaza rusa "no puede servir de excusa para relegar otras amenazas que afectan directamente a España en la frontera sur de Europa", por lo que ha pedido centrarse en la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, la protección de rutas energéticas y comerciales, la prevención de amenazas híbridas, el control de tráfico de drogas y la protección de infraestructuras críticas.

EXIGE "TRANSPARENCIA" EN EL GASTO EN DEFENSA

"El Gobierno de España no puede mantenerse como un obstáculo para nuestro aliados ni seguir con una política de Defensa oscurantista, con un Pedro Sánchez que dice una cosa sentado en la mesa de la OTAN y otra cuando se levanta", ha afirmado por su parte la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, al tiempo que ha reclamado "transparencia y compromisos sólidos" en materia de Defensa.

En este sentido, la formación ha insistido en que llevan "muchos meses" alertando sobre "la opacidad con la que se está conduciendo el Gobierno en lo relativo al gasto en Defensa, intercambiando partidas presupuestarias sin pasar por el Congreso y sin explicar qué inversiones está realizando, cómo las financia o qué criterios sigue para adjudicarlas".

Con todo, el PP ha reclamado al Gobierno que comparezca y explique "con transparencia" cuáles serán las prioridades que defenderá España en la Cumbre de la OTAN, qué compromisos pretende asumir y cómo afectarán a la seguridad nacional y a la posición del país dentro de la Alianza Atlántica.

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EuropaPress

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