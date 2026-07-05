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El PP propone aplicar la proporcionalidad en el Congreso: a más diputados, más subvención, más tiempo y más medios

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El PP quiere reformar el Reglamento del Congreso para poner fin al principio de equidad entre grupos parlamentarios que rige desde 1982 y aplicar el criterio de proporcionalidad a fin de que las subvenciones, los tiempos de intervención y los medios materiales se repartan en función del número de diputados que conformen cada grupo parlamentario.

Así se recoge en diversas enmiendas presentadas por los 'populares' a la proposición de ley impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG para facilitar la creación de grupo parlamentario propio, y a las que tuvo acceso Europa Press.

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El Reglamento establece actualmente que el Congreso pondrá a disposición de los grupos los medios materiales suficientes para su labor y que les asignará una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de miembros de cada uno de ellos.

Lo que el PP plantea ahora que ese reparto sea "proporcional" al tamaño del grupo, por lo que quien tenga más diputados, como ahora el Grupo Popular, recibe el doble, el triple o más allá que los grupos parlamentarios pequeños.

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Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo abogan por que la distribución de los medios materiales y personales entre los distintos grupos se realice con equidad y en proporción directa al número de miembros que los componen, al igual que la designación de sus representantes en los distintos órganos de la Cámara, en otras instituciones públicas y en las asambleas y organismos internacionales.

En esta misma línea, el PP pretende que, al inicio de cada legislatura, se establezcan los tiempos de intervención de cada grupo parlamentario en cada debate en función también del número de escaños que sumen cada uno de ellos. En todo caso, puntualiza que éstos podrán ser modulados por la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces.

Desde el PP vienen denunciando que no considera justo que su líder, que representa a 137 diputados, tenga el mismo tiempo de intervención que los portavoces de grupos que, como ERC, Junts, Bildu y PNV, sólo tienen entre cinco y siete diputados.

UN DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN AL AÑO

El PP ha aprovechado las enmiendas a la citada ley de algunos de los socios del Gobierno para insistir una vez más en la necesidad de que el Reglamento recoja la obligatoriedad de celebrar anualmente un Debate del estado de la Nación.

Pero va más allá y reclama que, antes de que finalice el año corriente de su celebración, el Gobierno dará cuenta al Congreso, previa remisión de un informe detallado, de las actuaciones realizadas para cumplir con las resoluciones aprobadas finalizado el mencionado debate de política general.

El último y el único Debate sobre la Nación al que se ha sometido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo lugar en junio de 2022. Y justo el anterior data de 2015, cuando la Presidencia la ocupaba el 'popular' Mariano Rajoy y Sánchez era el líder de la oposición.

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EuropaPress

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