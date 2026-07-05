El Portugal-España, en 5 focos

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 5 jul (EFE).-

El control del partido estará en el medio campo. Dos fortalezas tanto de España como de Portugal. Nadie ha alcanzado tal grado de precisión en este Mundial ni ha dado tantos pases como ambas selecciones. Un duelo entre Rodrigo Hernández y Pedri González, más Dani Olmo por delante, frente a Vitinha y Joao Neves, más Bruno Fernandes de enlace. Ahí figuran cuatro de los mejores medios centros del mundo en un solo partido.

PUBLICIDAD

España no ha recibido ningún gol en el Mundial 2026, sus centrales tienen un rendimiento sobresaliente y su portero, Unai Simón, ha batido el récord de imbatibilidad en su marco de Walter Zenga, pero el partido de este lunes sube el nivel de exigencia atrás, contra Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Joao Félix, Pedro Neto o Gonçalo Ramos, mucho más potentes que los atacantes de Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay y Austria, a los que apenas, incluso, los dejó rematar España durante sus encuentros.

Mikel Oyarzabal ha marcado ya cuatro goles en el Mundial 2026, a un tanto ya solo de los dos récords de tantos en una misma edición de la selección española, establecidos por Emilio Butragueño en México 1986 y por David Villa en Sudáfrica 2010, ambos con cinco. Oyarzabal tiene un 24 por ciento de efectividad en Estados Unidos, Canadá y México 2026, al anotar esas cuatro dianas en 17 remates intentados, ocho de ellos en dirección a la portería, de los que convirtió la mitad.

PUBLICIDAD

La banda derecha del ataque de España y la izquierda de la defensa de Portugal representan otro choque total de puro vértigo y desborde en el partido de este lunes. Lamine Yamal frente a Nuno Mendes centran la atención, pero no sólo serán ellos. También será Rafael Leao contra el propio Lamine Yamal y Pedro Porro. Y Nuno Mendes, por sus tremendas subidas, contra el propio Pedro Porro, que apuna al once inicial. Y, por el otro lado, Pedro Neto contra Marc Cucurella y Álex Baena contra Joao Cancelo.

El astro portugués, ante su sexto y último Mundial, es titular indiscutible para Roberto Martínez, con toda la jerarquía y vigencia que aún tiene CR7, que se aleja de la crítica del primer encuentro con el 1-1 ante la República Democrática del Congo y se reivindica con goles: ha anotado tres en los últimos tres encuentros. Dos fueron en el 5-0 a Uzbekistán y uno, de penalti, en el triunfo por 2-1 en dieciseisavos de final contra Croacia. Le ha marcado cuatro goles a España en 10 duelos, pero concentró esos cuatro tantos en sólo dos de los encuentros, incluido uno en el último en la final de la Liga de Naciones 2025, decidido en los penaltis tras el 2-2 de los 120 minutos de juego. EFE

PUBLICIDAD