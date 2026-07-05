El incendio de Soneja (Castellón) ya suma 10 medios aéreos y sigue con evolución negativa

(Actualiza la NA7188 con mas datos del Consorcio de Bomberos de Castellón sobre los medios y la evolución)

Castellón, 5 jul (EFE).- El incendio declarado este domingo en Soneja (Castellón) ya cuenta con la participación de diez medios aéreos y se han ampliado tanto estos como los terrestres y de mando, mientras continúa evolucionando negativamente, ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón.

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En las tareas de extinción de este incendio trabajan ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, tres de ellas helitransportadas; diez medios aéreos, entre ellos el helicóptero de coordinación de la Generalitat y dos medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); dos coordinadores forestales y un técnico forestal de Bomberos de la Diputación de Castellón.

También hay una unidad de los Bomberos de la Diputación de Castellón para la constitución de un Punto de Mando Avanzado (PMA) y un camión nodriza de 35.000 litros, del mismo cuerpo de bomberos.

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Emergencias de la Generalitat había informado que los medios de extinción de incendios trabajan este domingo en dos incendios forestales que se han declarado en Castellfort y en Soneja, ambos en la provincia de Castellón.

El primero de ellos ha movilizado tres medios aéreos y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, a la zona de Mas de Falcó.

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Emergencias de la Generalitat ha informado de que, a consecuencia del incendio de Soneja, se ha cerrado el puerto de Sagunto para la carga de agua de los medios aéreos movilizados.

Además, se ha establecido la Situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. EFE