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El incendio de Loporzano (Huesca) afronta las horas más críticas de calor y baja humedad

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Barluenga (Huesca)/Zaragoza, 5 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca), afronta las horas de mayor riesgo por las altas temperaturas, la baja humedad y la previsión de nuevos cambios de viento, después de haber afectado ya a unas 200 hectáreas, la mayor parte de superficie forestal, incluidas alrededor de 30 del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

Aunque el operativo destaca una evolución favorable y asegura que no hay frentes activos con llama, mantiene la máxima prudencia ante el riesgo de reactivación.

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El Gobierno de Aragón mantiene el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, y la evacuación de los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el incendio evolucionaba de forma favorable hasta que, poco antes de las 2:00 horas de la madrugada, "un cambio de dirección del viento" hizo que un fuego "bastante controlado" se descontrolara y provocara "graves apuros" durante la noche, lo que hizo necesario elevar el nivel del Proinfo y solicitar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Sobre el origen del fuego, Bermúdez de Castro ha evitado pronunciarse para no "crear ningún tipo de polémica" ni "criminalizar el sector", aunque ha recordado que la actividad que presuntamente originó el incendio "estaba permitida" y ha destacado la importancia de avisar inmediatamente al 112 cuando se detecta un fuego.

Según el INFOAR, el incendio evoluciona favorablemente y no presenta ningún frente activo con llama, aunque las próximas horas serán especialmente delicadas por la disminución de la humedad y la previsión de viento de componente sureste.

Por eso, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Barluenga, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha pedido "la máxima prudencia" pese a la evolución favorable del incendio, en el que trabajan 15 medios aéreos y unos 200 efectivos terrestres y que todavía no está perimetrado.

La estrategia ahora, como ha explicado, consiste en "planchar el incendio", es decir, descargar grandes cantidades de agua para enfriar el terreno y evitar reproducciones.

El capitán de la UME Fernando Sanz ha incidido por su parte en declaraciones a los medios la dificultad de los trabajos por la escarpada orografía del terreno, que obliga a muchos efectivos a acceder a pie con el material de extinción.

Durante las labores de extinción se ha producido además un accidente cuando un helicóptero ligero del Gobierno de Aragón de la base de Boltaña se ha precipitado al embalse de Montearagón durante una maniobra de carga de agua, aunque la piloto ha conseguido salir por sus propios medios y ha resultado ilesa.

El alcalde de Barluenga, David Suelves, ha calificado la noche como "de pesadilla" y ha explicado que el cambio de viento hizo que el incendio descendiera por la misma ladera por la que había ascendido, acercándose a los núcleos habitados y "rompiendo todos los esquemas" previstos por los equipos de extinción.

Entre los vecinos también persiste la preocupación. El exalcalde de Loporzano Alejandro Caudevilla ha alertado de la complicada orografía y de la abundante masa forestal de la Sierra de Guara, mientras que Natalia, vecina de Barluenga, ha descrito una noche "tremenda" y ha asegurado que los habitantes de la zona sienten "mucha impotencia" al ver amenazado un entorno natural que consideran parte de su vida cotidiana. EFE

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(Foto)

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