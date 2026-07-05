El Cádiz incorpora de una tacada a Vladys, Beñat, Toibibou y Ezkieta

Cádiz, 5 jul (EFE).- El Cádiz ha anunciado este domingo la incorporación de cuatro jugadores, el ucraniano Vladyslav Kopotun, el comorense Kenan Toibibou y los españoles Beñat de Jesús y Jokin Ezkieta, primeros fichajes para la próxima temporada.

El delantero ucraniano Vladys, de 25 años, se ha comprometido con el conjunto gaditano para las próximas cuatro temporadas.

Formado en las categorías inferiores del Sabadell, llega procedente del Alcorcón, equipo con el que disputó 34 encuentros y anotó siete goles la pasada campaña en Primera Federación.

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El lateral derecho Beñat de Jesús, de 24 años, ha firmado con el Cádiz hasta 2029 y se formó en la cantera del Athletic Club antes de incorporarse al Barakaldo.

Durante las tres últimas temporadas militó en el conjunto vizcaíno, con el que participó en el ascenso a Primera Federación.

El defensa central Kenan Toibibou, nacido hace 21 años, ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2030 y se formó en las categorías inferiores del Moulins y el Châteauroux franceses.

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Toibibou, internacional absoluto con la selección de Comoras, llega procedente del NK Bravo, de la Primera División de Eslovenia, donde fue un habitual en el eje de la defensa durante la pasada temporada.

Además, el Cádiz y el Racing de Santander han alcanzado un acuerdo para la cesión del portero Jokin Ezkieta, operación que incluye una opción de compra para el club gaditano. EFE

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