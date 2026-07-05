Dumfries se despide del Inter: "El chico que llegó se marcha hoy convertido en un hombre"

Roma, 5 jul (EFE).- El neerlandés Denzel Dumfries, que este domingo se convirtió en jugador del Real Madrid, se despidió del Inter de Milan, club en el que militó cinco años y al que llegó como "un chico" en su primera experiencia en el extranjero y del que se marcha "convertido en un hombre".

"Ha llegado el momento de despedirme de algo que significa muchísimo para mí: el Inter. Estos cinco años han sido un viaje increíble, lleno de momentos inolvidables, de grandes alegrías y también de algunas dificultades", publicó en su cuenta de Instagram a través de un emotivo vídeo.

PUBLICIDAD

El futbolista, de 30 años, ganó con el club 'nerazzurro' dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia.

"El chico que llegó para vivir su primera aventura en el extranjero se marcha hoy convertido en un hombre, con su esposa, tres hijos y el corazón rebosante de gratitud y de recuerdos preciosos", agregó.

PUBLICIDAD

Dumfries, que vestirá la camiseta banca durante cuatro temporadas, agradeció a los miembros del cuerpo técnico que trabajaron con él durante su etapa en el Inter: "Os habéis convertido en una familia"

"Por último, un agradecimiento especial a todos los aficionados que me han apoyado en todo momento. Vuestro respaldo siempre ha sido inmenso y nunca lo he dado por sentado. Desde el primer día lo he dado todo por estos colores y por este club. Ahora ha llegado el momento de deciros adiós", concluyó el jugador, nacido en Róterdam.

PUBLICIDAD

Antes de recalar en el conjunto milanés, dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés, donde estuvo tres temporadas después de haber militado antes en el Heerenveen y en el Sparta de Róterdam.

El lateral derecho ha disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Países Bajos cayó en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis. EFE

PUBLICIDAD