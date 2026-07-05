Espana agencias

Dumfries se despide del Inter: "El chico que llegó se marcha hoy convertido en un hombre"

Guardar
Google icon

Roma, 5 jul (EFE).- El neerlandés Denzel Dumfries, que este domingo se convirtió en jugador del Real Madrid, se despidió del Inter de Milan, club en el que militó cinco años y al que llegó como "un chico" en su primera experiencia en el extranjero y del que se marcha "convertido en un hombre".

"Ha llegado el momento de despedirme de algo que significa muchísimo para mí: el Inter. Estos cinco años han sido un viaje increíble, lleno de momentos inolvidables, de grandes alegrías y también de algunas dificultades", publicó en su cuenta de Instagram a través de un emotivo vídeo.

PUBLICIDAD

El futbolista, de 30 años, ganó con el club 'nerazzurro' dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia.

"El chico que llegó para vivir su primera aventura en el extranjero se marcha hoy convertido en un hombre, con su esposa, tres hijos y el corazón rebosante de gratitud y de recuerdos preciosos", agregó.

PUBLICIDAD

Dumfries, que vestirá la camiseta banca durante cuatro temporadas, agradeció a los miembros del cuerpo técnico que trabajaron con él durante su etapa en el Inter: "Os habéis convertido en una familia"

"Por último, un agradecimiento especial a todos los aficionados que me han apoyado en todo momento. Vuestro respaldo siempre ha sido inmenso y nunca lo he dado por sentado. Desde el primer día lo he dado todo por estos colores y por este club. Ahora ha llegado el momento de deciros adiós", concluyó el jugador, nacido en Róterdam.

Antes de recalar en el conjunto milanés, dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés, donde estuvo tres temporadas después de haber militado antes en el Heerenveen y en el Sparta de Róterdam.

El lateral derecho ha disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Países Bajos cayó en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una exnovia del príncipe Eduardo destapa los detalles más íntimos de su relación: “Cuando por fin hicimos el amor, fue algo muy natural”

El libro autobiográfico de la actriz Ruthie Henshall ofrece una mirada inédita a sus años compartidos con el hijo pequeño de Isabel II

Una exnovia del príncipe Eduardo destapa los detalles más íntimos de su relación: “Cuando por fin hicimos el amor, fue algo muy natural”

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

La Ley de Arrendamientos Urbanos no prohíbe expresamente pintar las paredes, pero cambiar el color sin avisar al propietario puede acabar en descuentos sobre la fianza al término del contrato

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

En Soria o Segovia se vive tres veces más que en Cádiz o Sevilla: un estudio afirma que en el norte de España hay más opciones de llegar a los 100 años

El experto Michel Poulain ha presentado un análisis a partir de datos demográficos de todo el país, que permiten identificar “un corredor de longevidad”

En Soria o Segovia se vive tres veces más que en Cádiz o Sevilla: un estudio afirma que en el norte de España hay más opciones de llegar a los 100 años

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 julio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 julio

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha exigido la dimisión de Mercedes González y el cese de Llamas, al calificar la situación de “insostenible”

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

ECONOMÍA

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

DEPORTES

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final