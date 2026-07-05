Descartan controlar hoy el incendio de La Bisbal (Girona), con un perímetro de 40 km

Barcelona, 5 jul (EFE).- Los bomberos descartan que puedan controlar este domingo el incendio desatado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), que tiene un perímetro de cuarenta kilómetros, y en el que han conseguido hasta el momento consolidar su estabilización en un setenta por ciento.

Eduard Martínez, jefe de operaciones de los Bombers de la Generalitat, ha explicado en una comparecencia ante los medios que será prácticamente imposible dar hoy por controlado el incendio, que lleva quemadas unas 2.200 hectáreas.

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"Hoy no estará controlado, por descontado. Hay mucho trabajo para intentar que no haya conatos", ha reiterado Martínez, quien ha subrayado la magnitud del incendio, con un perímetro de cuarenta kilómetros y un potencial para arrasar 10.000 hectáreas más si se extiende por el flaco derecho hacia el oeste del parque natural del macizo de Les Gavarres, "que es el escenario que se quiere evitar de cualquier forma".

El fuego afecta ahora a los municipios gerundenses de La Bisbal d'Empordà; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Santa Cristina d'Aro y Calonge i Sant Antoni.

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Protección Civil, por indicación de los bomberos, ha levantado esta mañana el confinamiento en nueve municipios de la zona, una medida que afectaba a unas 12.000 personas.

Martínez ha expresado la preocupación de los bomberos por el efecto que pueda tener la ola de calor, la segunda del verano, que desde este domingo empieza a disparar las temperaturas en Cataluña, además de la eventualidad de que se dé "un episodio de simultaneidad" de fuegos.

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"Seremos contundentes ante cualquier conato", con el uso de todos los medios, ha dicho Martínez, quien ante "este episodio de extremo de riesgo" ha apelado "a la responsabilidad de los ciudadanos para que atiendan las recomendaciones de las autoridades".

En el caso del fuego de La Bisbal, además, están preocupados por el viento de marinada que comenzará a soplar en la zona este mediodía.

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Este domingo, los bomberos han centrado su trabajo en consolidar el perímetro del flaco izquierdo del incendio, donde ha aparecido algún nuevo foco pero sin "el nivel" de los registrados ayer, ha puntualizado.

En la zona del incendio trabajan más de cuatrocientos bomberos con cien medios aéreos, así como un centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencia, voluntarios, agentes de defensa forestal y Mossos, que ayudan a controlar los accesos a Les Gavarres, que siguen cortados.

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En otros puntos del incendio, técnicos de la unidad de estructuras colapsadas de los Bomberos trabajan en revisar las casas afectadas por este fuego.

El recuento inicial de los bomberos indica que han ardido completamente ocho casas de urbanizaciones de la zona y, parcialmente, otras dieciocho, así como industrias, vehículos, cercados y jardines.

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El Servicio Catalán de Tráfico (SCT), por su parte, mantiene cortadas las carreteras GI-660, entre La Bisbal d'Empordà y Calonge; y la GIV-6612, entre Santa Cristina d'Aro y Calonge.

A consecuencia de este incendio, los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas han atendido desde el viernes a once personas, una de ellas herida en estado menos grave. De los heridos, cinco eran civiles, cinco bomberos y uno, un soldado de la UME. EFE

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