Declarado un incendio forestal en un paraje de Granada capital

Granada, 5 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja por tierra y aire para la extinción de un incendio declarado este domingo en Granada capital.
El fuego se ha originado sobre las 14.10 horas y afecta a un paraje denominado Camino del Cortijillo, en el término municipal de Granada, cerca también de los términos de Beas de Granada y Huétor Santillán.
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Por aire el Infoca ha desplegado un helicóptero ligero para combatir las llamas, mientras que por tierra lo hace con 18 bomberos forestales así como un camión autobomba. EFE
lfr/pst/ram
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