Declarado un incendio forestal en un paraje de Granada capital

Granada, 5 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja por tierra y aire para la extinción de un incendio declarado este domingo en Granada capital.

El fuego se ha originado sobre las 14.10 horas y afecta a un paraje denominado Camino del Cortijillo, en el término municipal de Granada, cerca también de los términos de Beas de Granada y Huétor Santillán.

PUBLICIDAD

Por aire el Infoca ha desplegado un helicóptero ligero para combatir las llamas, mientras que por tierra lo hace con 18 bomberos forestales así como un camión autobomba. EFE

lfr/pst/ram