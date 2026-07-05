De Haas: Por suerte, jugaré en Mestalla en su último año; he oído historias increíbles

Valencia, 5 jul (EFE).- El central neerlandés Justin de Haas, reciente incorporación del Valencia, valoró la “suerte” de poder jugar en Mestalla en el último año del estadio valencianista antes del traslado al Nou Mestalla y añadió que ha oído “muchas historias increíbles” del recinto valenciano.

“Por suerte, podré jugar aquí en Mestalla en su último año para vivir la experiencia. He oído muchas historias increíbles que han pasado aquí y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Cuando juegas en otro club es muy difícil jugar aquí por la presión de la afición valencianista y por el gran apoyo que le dan a sus jugadores. Es una gran afición”, dijo.

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El nuevo fichaje del Valencia habló en una entrevista con VCF Media sobre sus primeras horas como valencianista, las impresiones del club, sus referentes y del Nou Mestalla, del que dijo que ha visto fotos y vídeos y le parece “impresionante”, entre otros aspectos.

El defensa de Países Bajos, que ha firmado hasta 2030, reconoció que las impresiones han sido “muy positivas” en sus primeras horas en la Ciudad Deportiva de Paterna, en las que ha conocido a algunos jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico.

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“Estuve de vacaciones, pero fue bueno venir una semana y media antes para familiarizarme con las instalaciones, conocer a los entrenadores, acostumbrarme a la vida de aquí, adaptarme a la temperatura y prepararme. Conozco la ciudad y es muy bonita. La gente es muy amable, tanto dentro como fuera del club. Así que es muy buena primera impresión”, agregó.

Además, desveló que, cuando se anunció su fichaje, le llamó la atención ciertos comentarios de la afición valencianista: “Vi los comentarios en el post del anuncio de mi llegada al Valencia y los apodos eran graciosos: ‘toro’, ‘bisonte’…”.

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Con su llegada, De Haas se ha convertido en el octavo jugador neerlandés en jugar en el Valencia, una lista de la que destacó a futbolistas que han pasado recientemente por el club: “Obviamente, los conozco. No son muchos, pero sí algunos grandes nombres: Patrick y Justin Kluivert, Danjuma, Cillessen y Maduro”.

Pero el defensa también habló de otros exfutbolistas del Valencia: los argentinos Pablo Aimar y Nicolás Otamendi. “Conozco a Aimar, he oído historias increíbles sobre él, lo buen jugador que era. Otamendi jugó aquí, jugué contra él cuando estaba en el Benfica”, contó.

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Mientras, sobre sus referentes, reconoció que le gusta mucho ver jugar a Virgil van Dijk: “Es uno de los mejores centrales de los Países Bajos y, quizás, del mundo. Pero me gusta tomar lo mejor de diferentes centrales e intentar aprender de ellos”.

Por último, en cuanto a su vida personal, De Haas comentó que le gusta pasear a su perro, "ir a buenos restaurantes, a lugares bonitos" con sus seres queridos, "coleccionar cromos, de deportes y de Pokémon", jugar a la videoconsula y al pádel. EFE

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