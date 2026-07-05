Espana agencias

Cristiano: "Ojalá no sea mañana mi último partido en el Mundial"

Guardar
Google icon

Arlington (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Cristiano Ronaldo afirmó, la víspera de su partido contra España, en los octavos de final de la Copa del Mundo, que ojalá, no sea mañana su último encuentro en un Mundial.

Cristiano, que previamente reprendió con humor que se diese por hecho que juega su último Mundial, sí dio a entender que, en caso de perder, será su despedida de la Copa del Mundo. "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", dijo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

También respondió el capitán portugués a sus críticos. "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos"

"No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", añadió,

PUBLICIDAD

"No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", opinó.

"Ya llegará el día (que deje la selección), pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad, vosotros lo sabéis pero es la pasión, me encanta jugar fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz", agregó.

Cristiano afirmó que, de las seis Copas del Mundo que ha disputado, esta es la que más recuerdos le deja. "Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todas las copas del mundo, esta la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario", dijo Cristiano Ronaldo, al tiempo que recordó la pulsera en recuerdo del fallecido Diogo Jota que llevan todos los componentes de la selección. EFE.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

Una bebida fría y saludable ideal para soportar las altas temperaturas sin recurrir a los refrescos azucarados

Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Los activistas que rodeaban el recinto planteaban al principio una protesta silenciosa, pero los pitos y gritos han impedido el transcurso normal del evento

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

El vehículo dio varias vueltas de campana tras salirse de la calzada y la principal hipótesis apunta a un posible episodio de somnolencia del conductor, según las primeras investigaciones

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Willow e Isla, de siete años, se recortarán al menos 30 centímetros cada una el 25 de julio en Erdington para apoyar a The Little Princess Trust, que fabrica pelucas de cabello natural para pacientes jóvenes

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

El menor tuvo un accidente por ahogamiento, pero un médico descubrió que aún presentaba signos vitales antes de la autopsia

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo