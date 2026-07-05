Cristiano da favorita a España, por haber sido ya campeona, y espera ganar y marcar

Arlington (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El capitán portugués Cristiano Ronaldo consideró que la selección española "es favorita" porque ya ha ganado un Mundial, que le encanta jugar contra España y que espera ganar y marcar.

"España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr", señaló.

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Cristiano destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones. "Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido".

El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial. "Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco", añadió. EFE

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