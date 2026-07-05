Cortada una carretera en Cabezarrubias (Ciudad Real) por el humo de un incendio de nivel 1

Toledo, 5 jul (EFE).- Un incendio declarado este domingo en Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real) ha sido declarado de nivel 1 por el corte de la carretera CR-5021 y por la afección del humo a la población de la localidad ciudadrealeña.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) en la zona trabajan tres medios aéreos, once medios terrestres y 60 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales.

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El fuego se ha detectado a las 13:20 horas y por el momento se desconoce el tipo de superficie afectada. EFE