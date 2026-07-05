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Carolina Chacarra gana su primer título de profesional en Bélgica en el circuito europeo

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- La española Carolina Chacarra conquistó este domingo su primer título desde que se hizo profesional a comienzos de este año al imponerse en el torneo de Hulencourt, en Bélgica, del Ladies European Tour (LET), el circuito europeo.

De 23 años y hermana del también golfista Eugenio Chacarra, la madrileña remontó a la australiana Kelsey Bennett, quien partió de líder en la última ronda con dos golpes de margen sobre ella, para estrenar su palmarés en el LET con solo once torneos a sus espaldas desde que dejó de ser amateur.

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En su tercera prueba del circuito europeo, donde fue séptima en Arabia Saudí en febrero, cuando dio el salto al profesionalismo, Chacarra corroboró que es una de las grandes promesas del golf femenino español.

Con tres ‘birdies’ en los primeros cinco hoyos del campo de Genappe, al sur de Bruselas, Chacarra rebasó pronto a Bennet en el liderato, que no abandonó el resto del recorrido tras firmar una tarjeta de -4 en la última ronda, libre de ‘bogeys’, con la que aventajó en tres golpes a la australiana al final del recorrido.

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"Estaba nerviosa, sobre todo en los últimos tres hoyos. Le dije a mi cadi que tenía un poco de adrenalina (...) Pero fue genial. Ganar es increíble, así que estoy muy feliz", afirmó Chacarra al final del torneo.

La jugadora madrileña siempre ha confesado que su referencia deportiva es su hermano mayor, Eugenio, quien también se ha consolidado como una de las figuras emergentes del golf español tras ganar recientemente dos títulos seguidos en el DP World Tour y situarse tercero en su ránking.

"Es mi inspiración, así que verlo ganar también me da intensidad para seguir e intentar ganar yo. Así que estoy muy feliz", añadió al referirse a Eugenio, quien, al igual que ella, ha optado por recortar su primer apellido, López-Chacarra, como nombre deportivo en los circuitos en los que participan.

Carolina estudió en la universidad de Wake Forest (Carolina del Norte, Estados Unidos) desde 2021 a 2025, donde ganó la final de la liga universitaria en mayo de 2023, el principal título que lucía en su vitrina junto con el oro de España en el Europeo absoluto por equipos del mismo año.

Tras finalizar su etapa académica, participó en su primer torneo del circuito europeo en La Sella (Alicante) el pasado mes de septiembre siendo aún amateur.

En diciembre, consiguió las tarjetas del LPGA Tour, el circuito estadounidense, y del LET a través de sus escuelas de calificación.

La victoria en Bélgica le da como premio extra a la jugadora madrileña un billete para el AIG Women's Open -la versión femenina del Abierto Británico- el último 'major' de la temporada, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto.

La última victoria de una española en el LET la protagonizó Nuria Iturrioz en Houston (EE.UU.) el pasado me de septiembre. EFE

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