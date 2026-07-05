Bomberos trabajan en incendio de alta intensidad en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Barcelona, 5 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio de alta intensidad que se ha iniciado a las 13.35 de este domingo en una zona forestal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, en el incendio, que se ha desatado cerca de la Via de l'Esport, trabajan seis dotaciones terrestres y cuatro aéreas, que centran sus esfuerzos en el flanco izquierdo, por donde está avanzando el fuego.

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El incendio, que los Bomberos califican de "alta intensidad", está quemando vegetación forestal.

El fuego de Sant Andreu de la Barca coincide con el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà, ya en vías de control, pero que ayer movilizó a todos los efectivos de los Bomberos de la Generalitat porque amenazaba con descontrolarse en el macizo de Les Gavarres, alimentado por el viento de marinada.

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Hacia las 14.00 de esta tarde, se ha declarado otro incendio forestal en Òrrius (Barcelona), aunque ha quedado sofocado en breve gracias a la intervención de seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con el apoyo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF). EFE