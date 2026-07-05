Espana agencias

Bélgica priva a España del bronce en la primera etapa del Europeo

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha sido cuarta en la primera de las dos etapas del Campeonato de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Hamburgo (Alemania), en cuya final de consolación ha perdido este domingo frente a Bélgica (5-7).

España ganó sus dos partidos del viernes, ante Portugal (21-5) y Suecia (19-0), en una jornada en la que brillaron en ataque Ana Cortés, Marta Cantabrana y Laura Maestro, y perdió la final del grupo contra Francia, que hizo valer el poderío físico de sus delanteras para vencer por 14-20.

PUBLICIDAD

En la sesión vespertina del sábado, bajo una lluvia persistente que dificultaba la circulación del oval, las 'Leonas' disputaron un encuentro muy serio en defensa para deshacerse de Irlanda (14-0) en los cuartos de final, pero nada pudieron hacer en la semifinal ante Polonia (7-19) en la sesión matinal del domingo.

Bélgica privó a España durante todo el primer periodo de la final de consolación, en las que las 'Leonas' defendieron con ferocidad en la zona central del campo durante casi siete minutos, hasta que Geertrui Vercaemer, la organizadora del juego rival, generó un hueco por el que penetró Abigaël Bokonda para inaugurar el tanteo (0-7).

PUBLICIDAD

La segunda mitad se disputó al ritmo lentísimo que le interesaba a Bélgica hasta los dos minutos finales, cuando Mira Broeks fue excluida por un placaje alto y Denisse Gortázar aprovechó la superioridad numérica de dos minutos para anotar los únicos puntos de España.

Carmen Miranda falló una transformación con poco ángulo, por lo que las 'Leonas' estaban obligadas a marcar en la última acción (5-7), pero las belgas captaron el oval en el reinicio del juego y lo conservaron hasta el bocinazo final con una serie de 'rucks' en el pasillo de quince metros. EFE

lhg/cb/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

Según los últimos datos, nuestro país supera a Reino Unido y Sudáfrica en el ranking mundial y sitúa a tres de sus grupos cerveceros entre los 40 más grandes del planeta

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

La formación de Santiago Abascal culmina el ciclo electoral autonómico con presencia en todos los ejecutivos donde necesitó negociar con el PP y refuerza además su peso institucional

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

“Fui yo quien robó el libro”: se cumplen 15 años del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que disparó las réplicas de esta guía de peregrinos

El hurto de este manuscrito del siglo XII fue perpetrado por Manuel Fernández Castiñeiras, un antiguo electricista de la catedral, como venganza por haber sido despedido

“Fui yo quien robó el libro”: se cumplen 15 años del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que disparó las réplicas de esta guía de peregrinos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo