Bélgica priva a España del bronce en la primera etapa del Europeo

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha sido cuarta en la primera de las dos etapas del Campeonato de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Hamburgo (Alemania), en cuya final de consolación ha perdido este domingo frente a Bélgica (5-7).

España ganó sus dos partidos del viernes, ante Portugal (21-5) y Suecia (19-0), en una jornada en la que brillaron en ataque Ana Cortés, Marta Cantabrana y Laura Maestro, y perdió la final del grupo contra Francia, que hizo valer el poderío físico de sus delanteras para vencer por 14-20.

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En la sesión vespertina del sábado, bajo una lluvia persistente que dificultaba la circulación del oval, las 'Leonas' disputaron un encuentro muy serio en defensa para deshacerse de Irlanda (14-0) en los cuartos de final, pero nada pudieron hacer en la semifinal ante Polonia (7-19) en la sesión matinal del domingo.

Bélgica privó a España durante todo el primer periodo de la final de consolación, en las que las 'Leonas' defendieron con ferocidad en la zona central del campo durante casi siete minutos, hasta que Geertrui Vercaemer, la organizadora del juego rival, generó un hueco por el que penetró Abigaël Bokonda para inaugurar el tanteo (0-7).

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La segunda mitad se disputó al ritmo lentísimo que le interesaba a Bélgica hasta los dos minutos finales, cuando Mira Broeks fue excluida por un placaje alto y Denisse Gortázar aprovechó la superioridad numérica de dos minutos para anotar los únicos puntos de España.

Carmen Miranda falló una transformación con poco ángulo, por lo que las 'Leonas' estaban obligadas a marcar en la última acción (5-7), pero las belgas captaron el oval en el reinicio del juego y lo conservaron hasta el bocinazo final con una serie de 'rucks' en el pasillo de quince metros. EFE

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