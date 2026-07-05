Arde una nave con cartón de la empresa de residuos Gersa en Sant Boi (Barcelona)

Barcelona, 5 jul (EFE).- Un incendio afecta esta mañana a una nave industrial que almacena cartón, de la empresa de gestión de residuos Gersa, ubicada en el municipio barcelonés de Sant Boi de Llobregat, lo que ha provocado el hundimiento de la techumbre del edificio.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han explicado a EFE que la nave se encuentra en la calle Extremadura del polígono industrial El Fonollar de Sant Boi. El recinto de la empresa comprende una segunda nave gemela a la que arde, por lo que los bomberos trabajan pata contener el fuego en la primera y que no se propague a la otra.

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Los bomberos, que han sido alertados de este incendio sobre las 9.30 horas de esta mañana, trabajan con doce dotaciones en el lugar del siniestro.

El incendio está totalmente desarrollado, según las mismas fuentes, por lo que los efectivos trabajan desde el exterior y no pueden acceder a la nave en la que ha comenzado el fuego, también por el riesgo de que colapse alguna de las paredes. EFE

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