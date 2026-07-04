Mónica García acusa al PP de poner a las personas trans "en el punto de mira"

Madrid, 4 jul (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este sábado al PP de poner a las personas trans "en el punto de mira" y de querer acabar con los derechos y las libertades de las personas que no son como ellos.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación del Orgullo, la ministra ha reaccionado así a las palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha dicho en una entrevista en El País que "la autodeterminación de género es una ficción".

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"Esto es una absoluta vergüenza... La ultraderecha utiliza a las personas trans y las ha puesto en el punto de mira porque claramente quiere acabar con los derechos y con las libertades de las personas que no son como ellos", ha denunciado García.

La líder de Más Madrid ha acusado al PP de intentar revertir todos los avances y derechos. "No se lo vamos a consentir ni al PP ni a nadie que venga a intentar apropiarse de los derechos que llevamos luchando desde hace muchísimos años".

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En este sentido, ha denunciado el pacto entre PP y Vox en Andalucía, aunque ha añadido que el PP no necesita a Vox para llevar a cabo las peores políticas ultras. "Quieren derogar la ley trans y eso significa que van a derogar y van a cercenar las libertades de todos y de todas".

"Gracias al colectivo LGTBIQ+ nosotros tenemos más derechos, pues nos han abierto puertas, ventanas, armarios. Nos han abierto una mirada a la libertad", ha dicho.

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Por su parte, la senadora de Más Madrid Carla Antonelli ha afirmado que éste Orgullo es uno de los más importantes, porque están en juego los derechos del colectivo.

"Estamos viendo cómo anuncian, sin ningún tipo de reparo, que van a derogar nuestros derechos", ha dicho en referencia a las palabras de De los Santos. "Muchas personas se han dejado la vida, como para que venga alguien que viene a mantel servido... que llega a casa, se sienta, se come todo, se va sin lavar los platos y encima se atreve a criticar los canapés que pusieron. Esto es lo que está haciendo el PP".

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Pero les ha lanzado una advertencia: "Nos van a volver a encontrar en las calles". "No vamos a perder nada, porque de perder a algo lo habremos perdido absolutamente todo".

También en declaraciones a los periodistas, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que "hoy más que nunca" hay motivo para la movilización" en lugares como Madrid, donde ha recordado que el Ayuntamiento "ni siquiera ha tenido la dignidad de levantar una bandera" LGTBI.

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"Se han entregado a Vox, a la extrema derecha, al bloque reaccionario", ha lamentado Maíllo, que ha denunciado que en otras regiones el PP "levanta la bandera por la mañana y por la tarde negocia con la extrema derecha".

Así, ha alertado contra quienes consideran al colectivo "enfermos mentales", promueven las terapias de conversión y quieren volver a meter a las personas homosexuales en el armario. "Pero esta manifestación es un ejemplo de que lo van a tener muy complicado para revertir los derechos conquistados". EFE

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