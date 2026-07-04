Las áreas de autopistas suman el 40 % de los 416 robos en vías catalanas en 2026

Barcelona, 4 jul (EFE).- Las áreas de servicio de autopistas siguen siendo uno de los puntos de las vías catalanas más críticos en términos de seguridad, al concentrar 166 de los 416 robos que se han producido de enero a marzo de 2026, casi el 40 % del total, si bien las cifras van a la baja respecto al año pasado.

Las áreas de servicio de autopistas registraron 57 robos con violencia, 63 hurtos y 46 hurtos leves durante el primer trimestre del año, manteniendo así una tendencia que se registra desde 2023, según los datos de la Dirección General de la Policía.

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Las cifras, detalladas por la consellera de Interior, Núria Parlon, en una respuesta parlamentaria por escrito, señalan que este tipo de vías rápidas son las que más delincuentes atraen, pues sus áreas de descanso y viales también son los puntos donde se concentra la mayoría de robos con violencia y hurtos, con 60 y 54 delitos, respectivamente.

De entre todas las autopistas donde se cometen estos delitos, destaca la AP-7, que, según los datos de 2025, es la vía rápida que más hechos concentra, con un 85 % del total, por lo que los agentes de seguridad viaria la consideran un “corredor crítico”.

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Entre los datos recabados de enero a marzo de 2026, también sobresalen los 105 robos con fuerza y hurtos en el interior de vehículos de vías interurbanas.

Los 166 robos y hurtos en áreas de servicio de autopistas contabilizados durante el primer trimestre del año sugieren una disminución en la tendencia delictiva en estos puntos de las carreteras, pues solo representan el 12,44 % de los 1.334 detectados en todo 2025.

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Esto significa que, para llegar a cifras similares a las del año pasado, se deberían cometer durante el resto de 2026 un total de 1.168 delitos de robos y hurtos en las estaciones de servicio de dichas vías.

La reducción de estos delitos en los diversos puntos de las vías catalanas ya se empezó a vislumbrar en 2025, cuando se registró un total de 3.055 hurtos o robos en el interior de vehículos en carreteras, estaciones de servicio y áreas de descanso, lo que supone una reducción de un 3,6 % de este tipo de delitos respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 3.170 hechos.

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Esta disminución podría responder al despliegue el pasado mes de enero del plan Kanpai Pista de los Mossos d’Esquadra, según resalta la consellera Núria Parlon, una medida con la que se pretende luchar contra la multirreincidencia en las autopistas y vías de alta capacidad de Cataluña.

El plan, que abarca la AP-7, la C-32, la C-25, la A-2, la AP-2 y otras vías de alta capacidad, es una extensión del dispositivo Kanpai que estrenaron Mossos en abril de 2025 para luchar contra la delincuencia reincidente implicando de forma transversal a todo el cuerpo y otras policías e incorporando el análisis de datos de inteligencia para mejorar la detención y neutralización de los delitos.

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Según las cifras de los Mossos, con la implementación del plan durante los primeros meses del año, el total de hechos delictivos detectados en las carreteras se redujo en un 37 %, al pasar de 622 a 394, en comparación a los datos de 2025.

Por contra, aumentaron un 171 % las identificaciones de vehículos, que alcanzaron las 2.327; un 148 % la identificación de personas, hasta llegar a las 2.568; y un 117 % la presencia policial en las vías. EFE

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