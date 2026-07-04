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Belarra participa este sábado en Málaga en el encuentro municipalista de Podemos Andalucía, que estrena dirección

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Podemos Andalucía celebra este sábado su encuentro municipalista para definir la hoja de ruta de la organización de cara a las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027. Será el primer evento del partido con el nuevo equipo técnico encabezado por Nico Sguiglia y Alejandra Durán tras la dimisión de la anterior coordinadora, Raquel Martínez.

Según ha indicado el partido en una nota, la cita que tendrá lugar en el Centro Social y Cultural La Nave de Málaga bajo el lema de 'Construir una izquierda valiente y fortalecer el municipalismo como herramienta de transformación', el encuentro combinará "espacios de reflexión política, formación, comunicación, estrategia electoral y organización interna".

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La jornada contará con la participación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y reunirá a cargos públicos, responsables orgánicos, representantes del municipalismo y personas vinculadas a distintos ámbitos políticos y sociales para debatir sobre "estrategia, comunicación, organización y la construcción de alternativas desde los municipios".

El secretario de Políticas Municipales de Podemos y portavoz del nuevo equipo técnico del partido, Nico Sguiglia, ha destacado que este encuentro "marca el inicio de una nueva etapa de trabajo compartido con quienes cada día construyen alternativas desde los ayuntamientos".

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"Los municipios son el lugar donde la política demuestra de forma más directa su utilidad para mejorar la vida de la gente. Queremos llegar a las próximas elecciones municipales con organizaciones fuertes, candidaturas abiertas a la ciudadanía y un proyecto capaz de responder a los principales problemas de nuestros barrios y pueblos", ha señalado Sguiglia.

Asimismo, ha indicado que este encuentro debe servir para "construir una agenda municipal valiente que responda a los problemas reales de la gente destacando el acceso a una vivienda asequible, la defensa de los servicios públicos, la movilidad sostenible, la emergencia climática y la lucha contra las desigualdades como ejes centrales".

"Los ayuntamientos son la primera puerta a la que llama la ciudadanía y deben contar con herramientas para proteger derechos." ha afirmado.

El también concejal del Ayuntamiento de Málaga ha subrayado que el objetivo de la jornada es "poner en común experiencias, compartir herramientas y reforzar la coordinación entre todos los territorios".

"Frente a quienes entienden los ayuntamientos como una administración al servicio de intereses privados, este encuentro va a servir para construir colectivamente una hoja de ruta que que garantice el derecho a la vivienda, fortalezca los servicios públicos, impulse la participación ciudadana y haga de nuestros municipios espacios más justos, sostenibles y democráticos", ha concluido.

La programación comenzará a las 10,30 horas con un debate sobre "estrategia política para una izquierda valiente", continuará con una sesión dedicada a las herramientas para la comunicación política y el combate electoral, y culminará con un plenario político y otro organizativo centrados en "la construcción de poder popular en los municipios y la preparación del trabajo de cara al próximo ciclo electoral".

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EuropaPress

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