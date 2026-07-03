Vizcaíno dimite como presidente y lo sustituye el mexicano Septien

Cádiz, 3 jul (EFE).- Manuel Vizcaíno anunció este viernes su dimisión como presidente del Cádiz tras doce años al frente de la entidad, cuya cabeza visible será ahora el empresario mexicano Christian Septien.

En una carta de despedida, el dirigente comunicó el cierre de una etapa en la que, según indicó, asumió el objetivo de dejar al club en una situación mejor a la que encontró a su llegada, y calificó esta decisión como uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Vizcaíno repasó los doce años de gestión en el Cádiz, periodo en el que el club logró ascensos deportivos y regresó a la máxima categoría del fútbol español en 2020, para permanecer cuatro temporadas hasta el último descenso.

En su escrito, el dirigente expresó su agradecimiento a los aficionados del Cádiz, a quienes definió como el principal patrimonio de la entidad.

Vizcaíno también agradeció el trabajo desarrollado por los empleados del club, así como por los jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos, personal médico y demás profesionales que han formado parte de la entidad durante su etapa al frente de la presidencia.

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El expresidente extendió igualmente su agradecimiento a los medios de comunicación, a las instituciones, patrocinadores y colaboradores que, según señaló, han contribuido al crecimiento del Cádiz durante los últimos años.

En la carta, Vizcaíno pidió disculpas a aquellas personas que hayan podido sentirse decepcionadas u ofendidas por decisiones adoptadas durante su gestión y reconoció haber cometido errores.

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El ya expresidente expresó su confianza en la nueva etapa que afrontará el Cádiz tras la llegada de un nuevo inversor, el empresario mexicano Christian Septien, al que deseó éxito en su gestión. EFE

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