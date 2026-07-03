Espana agencias

Rosalía realiza una donación a Unicef en apoyo a la infancia de Venezuela

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jul (EFE).- Rosalía ha realizado una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras los terremotos que el pasado 24 de junio afectaron al norte del país.

La ONG ha anunciado a través de sus redes sociales esta aportación con la imagen de una niña sobre la que se puede leer: 'Rosalía, gracias de corazón", y continúa que con su ayuda y la de la Fundación Rosalía podrán proporcionar agua potable para más de 30.000 niños y niñas durante un mes, además de atención médica para 25.000 personas.

PUBLICIDAD

También, espacios seguros donde miles de niños y niñas podrán estar protegidos y acompañados en un momento tan difícil.

Los últimos datos oficiales sobre esta tragedia elevan a 2.595 las personas muertas y a 12.400 las heridas.

La organización dependiente de la ONU agradece a Rosalía que "voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen. Gracias por estar cerca de la infancia de Venezuela".

PUBLICIDAD

En el post, la organización añade: "Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita".

La cantante catalana se encuentra de gira por Estados Unidos con 'LUX Tour'. En su concierto en Las Vegas realizó un cálido recuerdo a la situación de Venezuela y apeló al cariño y el apoyo que necesitan.

Este jueves estuvo animando a la selección española en su partido contra Austria en el Mundial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

La mayoría cree necesario adaptar el sistema al envejecimiento de la población y más de la mitad confía en que los gobiernos sean capaces de hacerlo

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Sarah y Judith Andic han declarado como testigos y aseguran que el testamento de su padre se consensuaba anualmente

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La resolución refuerza las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Las autoridades alemanas creen que un total de siete ucranianos participaron en el sabotaje producido en 2022

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

ECONOMÍA

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

DEPORTES

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”