Rescatistas españoles condecorados como Héroes de Venezuela por su "solidario servicio"

Caracas, 3 jul (EFE).- Un grupo de rescatistas de España ha recibido reste jueves la condecoración Héroes de Venezuela por su "solidario servicio" tras los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.595 personas muertas y 12.400 heridas, segúnn ha informado el ministro de Exteriores del país latinoamericano, Yván Gil.

Se trata de un "reconocimiento a su valiente, incansable y solidario servicio en la búsqueda y salvamento de vidas, así como en la reunificación de familias y la renovación de la esperanza", ha dicho el canciller en redes sociales, donde ha publicado un vídeo del acto.

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"Hemos entregado la condecoración Héroes de Venezuela, en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la brigada de rescatistas de España y a sus perros de rescate, tras culminar su admirable labor en Venezuela", ha señalado.

Gil ha añadido que "todo el pueblo venezolano les expresa su más sincero agradecimiento desde lo más profundo del corazón".

El miércoles, Rodríguez condecoró con la medalla Héroes de Venezuela en su segunda clase a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza que participaron en labores de salvamento.

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La mandataria también condecoró a perros rescatistas y entregó a los embajadores de ambos países sendas cartas de agradecimiento para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y para el presidente suizo, Guy Parmelin.

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se elevó a 13.

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El último de ellos ha sido el venezolano Hernán Gil, de 43 años, que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar. EFE