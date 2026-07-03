Pradales: El incumplimiento en transferencias es una "inaceptable falta de respeto"

Madrid, 3 jul (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado de "inaceptable falta de respeto" los incumplimientos por parte del Gobierno central de los acuerdos sobre las transferencias pendientes a Euskadi, y ha alertado de que "cada vez hay menos confianza entre las partes".

Pradales protagoniza hoy en el Instituto Cervantes de Madrid en la cuarta entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, donde ha criticado que los pactos alcanzados en marzo "no se han cumplido" y que en las negociaciones actuales el Gobierno Vasco se está encontrando "con un frontón" a pesar de que se había acordado "dar un salto relevante" en el traspaso de competencias.

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"¿A qué están jugando? Espero que no jueguen con el pueblo vasco", ha dicho el lehendakari, que ha añadido que está en manos del presidente, Pedro Sánchez, cumplir con lo acordado y espera que eso se plasme en la cumbre bilateral de este mes. EFE

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