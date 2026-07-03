Popovic: "Estamos preparados, relajados y confiados; nos lo hemos ganado"

Arlington (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Tony Popovic, técnico de la selección australiana, afirmó este jueves que su equipo está "preparado, relajado y confiado", ante la disputa mañana del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Egipto.

"Estamos relajados, preparados y confiados, porque nos lo hemos ganado. Será un partido especial y queremos mostrar que el fútbol australiano ha crecido a nivel mundial", dijo Popovic en la conferencia de prensa previa al partido que disputarán en el AT&T de Arlington.

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Australia compitió en la primera fase con el equipo más joven de los 48 participantes (24,6 años), una situación que no preocupa a su entrenador, que afirma que han ido "madurando y creciendo" a lo largo del torneo.

"Todo empezó con un amistoso contra México con 80.000 personas. Nos pusimos la presión de competir contra selecciones importantes y eso les dio confianza. Los jugadores han ido creciendo con cada sesión de entrenamiento, con cada partido", resaltó.

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"Es un grupo de muchachos excelente, que tiene un buen futuro por delante, con otros que no están aquí y que se incorporarán, pero queremos resultados ahora y lo hemos demostrado, no consideramos el futuro, sino el presente", dijo.

"Creo que somos los suficientemente buenos para llegar a esta etapa y mañana tenemos la oportunidad de demostrarlo y eso me motiva", destacó.

Respecto a la incertidumbre creada en torno a la participación o no de Mohammed Salah, la gran estrella del combinado egipcio, Popovic dijo que se han preparado para las dos posibilidades. "Estamos preparados para que juegue y para que no lo haga, porque hemos visto quién le puede sustituir, contemplamos los dos escenarios".

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Y preguntado por la posibilidad de hacer historia, si los 'socceroos' pasan por primera vez una ronda eliminatoria, el técnico australiano aseveró: "Tenemos que centrarnos en el momento. la historia se escribe después del partido".

"Creo que podemos jugar mejor y mañana tenemos la posibilidad de hacerlo", indicó Popovic que destacó que, en esta instancia, "los detalles cuentan" y que Australia tendrá que aprovechar ocasiones como las que creó frente a Paraguay, en el último partido de la fase de grupos. EFE

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