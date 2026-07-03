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Las salidas del verano complican el tráfico en vías de Madrid, Andalucía y Levante

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Madrid, 3 jul (EFE).- El tráfico registra ya complicaciones en las salidas de Madrid y en carreteras de Andalucía y Levante antes del inicio de la primera Operación Verano 2026 puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), que arranca oficialmente a las tres de esta tarde.

En Madrid, los principales problemas se localizan en las salidas de la capital por la A-1, en el Circuito del Jarama; la A-3, en Rivas Vaciamadrid; la A-4, en Pinto; la A-5, en Arroyomolinos; y la A-6, a su paso por El Plantío.

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En Valencia, la circulación es lenta en la entrada a la capital por la A-3, en Loriguilla, y en la A-7, en Rafelbunyol, hacia Alicante.

También el tráfico es complicado en las salidas de Sevilla por la A-66, en Camas; en Almería, en la A-92, en Viator; en Málaga, en la A-7, en Fuengirola y en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos; y en Huelva, el acceso por la A-49, en Niebla.

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Además, varios accidentes dificultan aún más el tráfico: en las entradas a Madrid por la A-4, en Pinto, y en la A-6, en Las Rozas; en la salida de Barcelona por la C-58, a su paso por Terrassa; en la AP-7, en Peñíscola (Castellón), sentido Valencia; y en la AP-7, en Elche, sentido Alicante capital.

También se han registrado otros siniestros en la entrada a Huelva por la A-49, en Chucena; y en la salida de Sevilla por la AP-4, en Las Cabezas de San Juan, y en la A-4, en Dos Hermanas.

Esta primera fase de la Operación Verano 2026 finalizará a las 12 de la noche del próximo domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el 31 de agosto, periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de viajes, un 3,7 % más que en 2025.

Además de la que arranca este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

De los más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante el verano, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. EFE

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