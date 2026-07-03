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Las Guerreras júnior caen en la prórroga con Dinamarca (30-29) y jugarán por el bronce

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- La selección española femenina júnior de balonmano peleará el próximo domingo frente a la de Francia por el bronce del Mundial de la categoría que se disputa en China, tras caer este viernes en las semifinales ante Dinamarca, que forzó la prórroga (25-25/30-29) y luchará por el título con Alemania.

El equipo que dirige Joaquín Rocamora se quedó muy cerca de disputar su tercera final consecutiva de un gran campeonato en los tres últimos años, pero vio anulada su ventaja en el último minuto del encuentro, en el que la portera española Goundo Gassama fue elegida la mejor, y las danesas remontaron en los segundos finales del tiempo extra.

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Las nórdicas, lideradas por Kristine Hoppe, se fueron de la pista como finalistas de un duelo igualado que no acertó a sentenciar cuando pudo España, dominadora por la mínima (12-13) al descanso después de media hora en la que Paula Lluch abrió el marcador (m.5) con el primero de sus 5 goles, los mismos anotados por Nerea Patiño y Kelly Fonkeng.

Las de Rocamora, que compagina la dirección del equipo júnior con la selección absoluta, sujetaron con su 6:0 en defensa a las danesas y se pusieron tres veces por delante, con los tripletes de Belén Rodríguez, Lucía Julve y Nerea Patiño, pero ni ellas ni las nórdicas se pudieron despegar.

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La reanudación mantuvo la misma tónica, aunque Goundo Gassama marcó el territorio. Una doble parada desde los 7 metros a Hoppe precedió a la combinación de Patiño con Kelly Fonkeng a la contra para colocar dos arriba (12-14) a España, víctima a continuación de varias pérdidas, que la obligaron a igualar (17-17) para después remontar con un parcial de 3-0 (18-21). Fue la máxima ventaja del partido con la firma de Julve y Lluch.

La seguridad de Gassame no evitó el empate de Dinamarca, pero el ataque de España volvió a surtir efecto. El acierto de Kelly Fonkeng, Paula Lluch y Lucía Julve la hizo llegar a los minutos finales con dos goles arriba (23-25) y dar casi por hecha una victoria que las danesas cambiaron por una prórroga.

Los diez minutos extra se vistieron al final de blanco a 10 segundos del final, con remontada y un poste de España en su última acción (30-29), para que Dinamarca se desquite de la derrota frente a España en la final del Mundial juvenil de 2024 (23-22).

Las danesas lucharán por el título contra Alemania, hoy clasificada para la final tras derrotar 36-31 a Francia, rival de España por el bronce. EFE

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