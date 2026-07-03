Lamine Yamal, un talismán que solo sonríe por su hermano: “Estoy enamorado de él”

Óscar Maya Belchí

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lamine Yamal fue protagonista ante Austria sobre el césped. Y su hermano, Keyne, viral en la grada por su efusiva celebración tras el 3-0 final. Delante de él, la madre de Mikel Oyarzabal, autor del tanto. Una imagen que suma millones de reproducciones y que es la única que sacó una sonrisa a Lamine Yamal, a pesar de ser nombrado mejor jugador del partido.

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El futbolista salió serio tras el partido a comparecer ante los medios de comunicación. Una zona mixta, con el trofeo de ‘MVP’ en su mano izquierda, en la que se le vio serio y cabizbajo a pesar de asegurar en repetidas ocasiones que está “feliz”.

Reconoció que le faltó irse “con gol o asistencia” al hotel de Los Ángeles para tener la felicidad completa, además del pase a octavos de final de España tras golear a Austria.

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Partido en el que recibió una dura patada por detrás en los instantes finales de partido que le tuvo cojeando durante algunos minutos. Luis de la Fuente, para evitar riesgos, le sustituyó en el minuto 85 y al acabar el partido el extremo se fue rápido a vestuarios.

No por molestias y sí porque le tocó, de forma aleatoria, el rutinario control antidopaje de la FIFA tras los partidos. Él y Pedri fueron los ‘elegidos’.

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Tras esto, Lamine Yamal habló ante la prensa al ser el mejor jugador de un partido en el que extendió su figura de talismán.

España ha ganado sus diez partidos en los que Lamine Yamal ha sido titular en los grandes torneos, Eurocopa y Mundial. Una premisa, la de Lamine Yamal titular, que, salvo contratiempo, se repetirá el resto del torneo. Es indiscutible mientras aún busca su mejor versión.

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Por ello, el extremo no estuvo del todo contento. Su autoexigencia le hace querer ser más protagonista en la aportación directa en ataque, en forma de goles o asistencias.

Y los tuvo en sus botas, especialmente en un remate a bocajarro al borde del descanso y otro disparo en los instantes finales de la segunda parte que le sacó David Alaba bajo palos. En total, 0,72 goles esperados - estadística avanzada que estima la probabilidad de marcar en función de la calidad de las ocasiones generadas-.

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Eso sí, a su hermano pequeño, Keyne, no le hizo falta el gol para celebrar efusivamente la victoria de España. El 3-0 final, con el gol de Mikel Oyarzabal en el 89, desató un festejo viral en la grada.

Apretando los puños y gritando “¡Vamos!”. Momento que captaron las cámaras de televisión, que se ha hecho viral y que valoró Lamine Yamal.

“Me emociona ver a mi hermano ser feliz, y a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado. Es el sueño más grande de un niño además del fútbol. Mi madre es todo para mí, mi hermano es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él”, aseguró.

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Una lección de vida que, además, sacó a Lamine Yamal la única sonrisa en más de cinco minutos de zona mixta.

Una sonrisa de Lamine Yamal que también fue protagonista tras el empate a cero del debut ante Cabo Verde.

El extremo estuvo serio en el primer entrenamiento posterior. Actitud que copó la actualidad y a la que respondió dos días más tarde, en el siguiente entrenamiento abierto, forzando una sonrisa con sus dedos tras explicar que no estuvo serio y sí cansado tras quedarse “jugando a la 'play' hasta tarde por la noche”.

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Celebración icónica del hermano de Lamine Yamal con otra protagonista, la madre de Mikel Oyarzabal. Un detalle apuntado por Borja Iglesias en sus redes sociales, contestando a una publicación en X que escribió: “La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos”.

Y el delantero de España respondió: “La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde amigo”.

Un doblete ante Austria marcado por Mikel Oyarzabal y que propició la celebración viral de Keyne. EFE