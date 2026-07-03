La ‘llama eterna’ del Holika ilumina una Roma efímera al ritmo de la música electrónica

Sergio Jiménez Foronda

Calahorra (La Rioja), 3 jul (EFE).- La octava edición del Festival Holika ilumina la ciudad riojana de Calahorra estos días bajo el concepto de 'La llama eterna' -‘The eternal flame'- al ritmo de la música electrónica, que pone a bailar cada noche a varios miles de personas frente al considerado escenario más grande de España.

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Un verano más, la bimilenaria Calahorra se ha convertido por unos días en la capital del Holika, que ha levantado una antigua Roma efímera para acoger, según la organización, a unos 100.000 asistentes o ‘holikers’, quienes, fieles a esta cita anual, llegan desde distintos puntos de España y de otros países.

El festival, que se inauguró el pasado día 1 y finalizará el 5 de julio, ha estrenado en las últimas horas la principal novedad de esta edición, su gran escenario de 117 metros de longitud y 100.000 kilogramos de peso en total, que también cuenta con una espectacular pantalla de 1.032 metros cuadrados, la “más grande” del país.

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Así lo ha afirmado a EFE el director del Holika, Mario Cornago, momentos antes del estreno de este gran escenario tematizado, al igual que el resto del festival, con motivos de la antigua Roma, un concepto reforzado con la presencia de romanos, dioses antiguos y otros personajes mitológicos.

Gladiadores, emperadores y dioses

La inspiración romana no se queda en los 10 escenarios repartidos por todo el Holika a modo de parque temático, sino que quien acude a sus conciertos en busca de música electrónica también se encuentra con figurantes caracterizados como gladiadores, emperadores y dioses antiguos.

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La presencia de estos personajes refuerza la temática del festival basada en la antigua Roma y anima a los asistentes a participar en iniciativas como, por ejemplo, practicar el tiro al arco y asistir a una pelea de gladiadores antes de acudir a la principal atracción: los conciertos.

Cornago ha destacado el trabajo que desempeña todo el equipo del Holika para “desarrollar una experiencia completamente inmersiva”, a la que ha dado respuesta una gran cantidad de público internacional que ha acudido a la llamada de artistas de la talla de Alok, Timmy Trumpet, Hardwell y Marshmello, entre otros.

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"El escenario principal -ha proseguido- es el gran protagonista de esta edición, siendo el escenario más grande de España hasta la fecha y teniendo la suerte de haberlo desarrollado junto a artistas falleros” y con ayuda de “megaconstrucciones”.

Durante unos días, “nos trasladamos a esa bimilenaria Calahorra en esa época imperial romana, en la que la ciudad tuvo una importancia histórica enorme”, ha remarcado.

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Vincularse al territorio

La tematización romana responde, además de a la intención de dotar de carácter diferenciador al Holika, a su deseo de “vincularse al territorio”, ha señalado Cornago, quien ha recordado que Calahorra cuenta con un importante patrimonio histórico y diferentes bienes de interés ecológico a los que quieren dar protagonismo.

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Uno de las ‘holikers’, Pablo Clemente, de Oviedo, ha indicado a EFE que es la primera vez que acude a este festival y que le ha sorprendido gratamente, además de por los conciertos, porque “la organización es increíble y todo el rato está pendiente de si faltan cosas a los asistentes”.

“La gente es fascinante, hemos conocido a un montón de personas de Galicia, de Sevilla y de distintos sitios de España”, ha remarcado Clemente como parte importante de esta experiencia y quien, anoche, antes de los conciertos, también disfrutó del Mundial 2026 al ver el partido entre España y Austria. EFE

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