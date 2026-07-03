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La autora Barbara Baraldi lleva el espiritualismo al 'thriller' con su nueva entrega

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Barcelona, 3 jul (EFE).- La autora italiana Barbara Baraldi mezcla el espiritualismo de las cartas del tarot con la novela negra y el 'thriller' en la primera entrega de su nueva saga, 'Los asesinatos del tarot', que llegó a las librerías esta primavera.

En la novela, publicada por la editorial Malpaso, Baraldi narra los sucesos de dos asesinatos en Trieste que, aparentemente, no tienen nada en común salvo el hallazgo de una carta del Tarot en la escena del crimen.

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A través del Tarot de Jodorowsky y las hermanas Bellini, Emma, que es comisaria, y Maia, que se guía más por su intuición, la historia cobra forma, retratando los paralelismos entre las preguntas que se hacen al tarot y una investigación policial, ha explicado la autora este viernes en un encuentro con prensa.

"El tarot sirve para investigar tu interior, no es una predicción del futuro. Busca el porqué de las cosas y los sentimientos. En la tirada de las cartas, llegas a una conclusión. El método policial es muy similar: usas unas pistas para llegar al final", ha detallado la novelista.

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Asimismo, ha subrayado que las hermanas son completamente diferentes y "aparecen como opuestos": mientras Emma es racional, práctica y se rige por reglas muy estrictas, Maia es más libre y está dominada por la intuición.

Por otro lado, Baraldi ha valorado que no tenía intención de que este libro diera lugar a una saga, pero que, tras escribir a Emma y Maia, "estos propios personajes han cobrado vida y piden una segunda parte".

Así, la escritora ha avanzado que el siguiente libro, que ya tiene prácticamente finalizado, está basado en un caso de desaparición real que tuvo lugar en Italia cuando era joven y que la dejó marcada.

"Esta niña nunca fue encontrada y su familia la sigue buscando. De vez en cuando me pregunto dónde terminó. Escribo desde el miedo y por el miedo de esta situación. Es una manera de matar los fantasmas", ha valorado.

Con más de 200.000 ejemplares vendidos en Italia, Baraldi es reconocida por la saga protagonizada por la inspectora Aurora Scalvitati, que, gracias a las alucinaciones producidas por su bipolaridad, consigue resolver crímenes.

Según la autora, la bipolaridad de Scalviati "abre un abanico de posibilidades" al personaje y, al mismo tiempo, "visibiliza enfermedades y ayuda a comprender los problemas de este tipo".

Malpaso publicó la primera entrega, 'Aurora en la oscuridad', en español en 2024 y, el próximo otoño, llegará a las librerías el segundo libro de la saga 'Observador oscuro'.

Asimismo, más allá de su faceta como novelista, Baraldi también es una reconocida escritora de cómics y actualmente es editora de la revista 'Dylan Dog'. EFE

(Foto)

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