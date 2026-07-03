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Jódar: "No pude jugar ningún torneo antes pero no es excusa"

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El madrileño Rafa Jódar intentó sacara conclusiones positivas de su paso por Wimbledon, a donde llegó sin preparación alguna por la lesión abdominal que sufrió semanas antes pero que no pone de excusa y asume como un aprendizaje para el futuro.

"Sabía que era mi primer torneo en hierba como profesional. Ha sido diferente, la bola va muy rápida. Tienes que estar atento a todos los juegos. Es complicado dar la vuelta a los partidos, sobre todo en rondas avanzadas. Hay que aprender de esto y coger experiencia para otros años. Analizaré con mi padre y con mi equipo lo que ha pasado para aprender para el futuro", señaló el español que perdió en tercera ronda de Londres.

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Jodar bajó paulatinamente en la velocidad de su saque. "Es un poco consecuencia de esos últimos partidos la velocidad en el saque. Sabía como jugaba y qué me iba a plantear. He empezado bien pero ha subido su nivel luego. He dado lo que he podido pero no me ha llegado y ahora a seguir trabajando", analizó.

"Cada uno tiene su juego. En el primer set lo he manejado bien pero luego ya no. Son circunstancias del juego. Ahora intentar analizar lo que he hecho mal y mejorar", insistió Jodar que no sabe aún como continuará su temporada. Se irá a Madrid y después decidirá el próximo evento.

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"Ahora no sé los planes. Tengo que ver con mi padre las siguiente semanas. Volveré a Madrid para la recuperación, entrenar y a partir de ahí ver los torneos que interesa jugar", explicó.

"Esta primera experiencia es un gran torneo. El juego es diferente y no hay muchas semanas p ara adaptarse. hay que cambiar rápido el chip de tierra a hierba. no pude jugar ningún torneo pero no es excusa. he jugado tres partidos y he aprendido mucho y a ver si me sirve de experiencia", confió Jodar. EFE

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