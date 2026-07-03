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Jhon Córdoba cree que sería un error que Colombia se sienta favorita

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Kansas City (Estados Unidos), 2 jul (EFE).- El delantero colombiano Jhon Córdoba aseguró que sería un error que la selección dirigida por Néstor Lorenzo se sienta favorita para ganar el Mundial y apuntó que se debe seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora.

Así lo dijo en una rueda de prensa llevada a cabo en el Sporting KC Stadium de Kansas City, donde los sudamericanos se entrenaron antes de medirse este viernes con Ghana por los dieciseisavos de final.

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El miércoles, el seleccionador español, Luis de la Fuente, apuntó que Colombia tiene "un nivel altísimo" y la incluyó en su lista de candidatas a ganar el torneo.

"Creernos favoritos creo que sería un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro trabajo", dijo Córdoba al ser consultado por esto.

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Por otra parte, apuntó que los atacantes del equipo cafetero están trabajando para que llegue el gol, aunque subrayó que lo importante es ganar.

"Somos un grupo, no importa quién marque con tal de que avancemos", dijo el atacante.

En la fase de grupos, Colombia venció por 1-3 a Uzbekistán, derrotó por 1-0 a República Democrática del Congo e igualó 0-0 con Portugal. Dos de sus cuatro tantos fueron marcados por el lateral Daniel Muñoz, mientras que los dos goles restantes los convirtieron Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Córdoba señaló también que el equipo está trabajando muy unido y remarcó que esa es la única forma de que un grupo consiga "cosas grandes".

Finalmente, subrayó que la mejor forma de pasar las horas previas al partido es con tranquilidad.

"Somos jugadores profesionales y estamos acostumbrados a estos momentos. Sabemos que la ansiedad y la impaciencia no serían buenas en este momento", concluyó. EFE

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