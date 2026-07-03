Espana agencias

Ismael Saibari, de Terrassa a estrella mundial

Guardar
Google icon

Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Ismael Saibari nació en Terrassa en 2001, y desde el pueblo catalán se mudó jovencísimo a Bélgica, donde se gestó una carrera que le ve ahora como flamante fichaje del Bayern Múnich y como líder de la selección marroquí, que se mide este sábado con Canadá en Houston con una plaza en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego.

PUBLICIDAD

Tras formarse en las canteras de Beershot, Anderlecht y Genk, Saibari se hizo un nombre a nivel internacional a base de goles y títulos con el PSV Eindhoven, con el que fue campeón de Holanda en la última temporada.

Lideró al conjunto holandés con quince goles y ocho asistencias en la última Eredivisie y el Bayern pagó más de 50 millones de euros para hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña en la Bundesliga.

PUBLICIDAD

El Bayern invirtió en el prototipo del delantero moderno. Polivalente, capaz de moverse por todo el frente ofensivo, de adaptarse a todo sistema de juego y, sobre todo, de marcar goles.

Lo ha demostrado en esta Copa del Mundo con unas actuaciones sobresalientes como número nueve.

Fulminó a Alisson Becker nada más empezar el partido contra Brasil en la jornada inaugural de la fase de grupos y vio puerta ante Escocia, a los dos minutos, y Haití para entregar a su selección el pase de ronda.

No marcó en dieciseisavos de final ante Países Bajos, pero dejó su huella al transformar el penalti decisivo en la tanda que envió a los marroquíes a octavos de final por segundo Mundial consecutivo.

Será uno de los peligros principales frente a Canadá, una selección que aterriza en Houston tras una Copa del Mundo sólida, en la que superó la fase de grupos como segunda y en la que eliminó a Sudáfrica en dieciseisavos de final con un gol en el tiempo añadido de Stephen Eustáquio.

Estas dos selecciones ya se vieron las caras en la fase de grupos del Mundial de 2022, cuando Marruecos ganó por 2-1 antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales.

El ganador de este partido será rival de una entre Francia y Paraguay en los cuartos de final. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El oído absoluto de Kevin, un caso entre diez mil: podía distinguir notas antes de saber leer y toca cuatro instrumentos a sus 13 años

La habilidad del niño, que también convive con una discapacidad intelectual “medio grave”, salió a la luz cuando tocó de memoria una melodía casi desconocida para él en su primer contacto con una flauta dulce

El oído absoluto de Kevin, un caso entre diez mil: podía distinguir notas antes de saber leer y toca cuatro instrumentos a sus 13 años

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El viento complica las labores de extinción, ya que provoca focos secundarios

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo

El hijo de la princesa heredera tiene algún privilegio en la prisión de Ila, donde están los reclusos más peligrosos de Noruega

El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

El presidente del PP alerta de que el Estado no está preparado para las regularizaciones y nacionalizaciones que emprende el Gobierno

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

La fortaleza, con 12 dormitorios, una biblioteca de 25 metros y terrazas con almenas sobre un cortado de cien metros, sale ahora al mercado tras un siglo en manos privadas

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Verano: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

ECONOMÍA

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados